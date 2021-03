Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Cagliari e Juventus, valido per la 27ª giornata di Serie A e arbitrato dal signor Gianpaolo Calvarese. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso alla Sardegna Arena.

Minuto 14' - AMMONIZIONE DI CR7 - Su un cross di Chiesa dalla sinistra il portoghese colpisce Cragno con la gamba destra alta, provocando al portiere del Cagliari una ferita sul volto. Imprudente per Calvarese l'intervento di Cristiano: l'arbitro tira fuori subito il cartellino giallo, mentre l'attaccante si scusa con l'estremo difensore rossoblù. Entrata al limite di CR7: Calvarese ha giudicato il movimento privo di "vigoria sproporzionata", il Var conferma la decisione. Rimangono dubbi.

