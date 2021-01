Serviva una risposta, e la risposta è la più convincente possibile. Il derby in vetta alla classifica prosegue: l'Inter chiama, il Milan non si fa trovare impreparato. Ed espugna la Sardegna Arena con un 2-0 da grande squadra. La firma è sempre la solita: quella di Zlatan Ibrahimovic, che torna titolare anche in campionato dopo essere ricomparso dal primo minuto in Coppa Italia e decide la partita con una doppietta, andando nuovamente a segno dopo 57 giorni. Primo gol dopo 7 minuti su rigore, da lui stesso procuratosi per una dubbia quanto ingenua spinta di Lykogiannis, e raddoppio su azione nella ripresa. Le note negative? Il giallo pesante per Romagnoli e l'espulsione a un quarto d'ora dalla fine del rientrante Saelemaekers, entrambi costretti a saltare la gara di sabato contro l'Atalanta. Quella positiva è una: il Milan non molla di un centimetro. Inter avvisata.