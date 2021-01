Non segnava da 57 giorni. Zlatan Ibrahimovic ha ritrovato il gol con la maglia rossonera, con lo svedese che non festeggiava dal 22 novembre scorso quando realizzò una doppietta al Napoli prima di infortunarsi. Per battere Cragno bastano 7 minuti, con Ibrahimovic che lo supera su calcio di rigore da lui stesso procurato per fallo di Lykogiannis.