Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Cagliari e Milan , valido per la 18a giornata di Serie A arbitrato dal signor Rosario Abisso di Palermo. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio...

5' RIGORE PER IL MILAN - I rossoneri beneficiano subito di un rigore realizzato da Ibrahimovic, che ritrova il gol 57 giorni dopo l'ultima volta. A procurarsi il rigore lo stesso Ibra che finisce a terra in area sul contatto con Lykogiannis. Il contatto è leggero, ma è ingenuo il greco che tocca lo svedese dopo aver perso il controllo della palla. Rigore che ci sta.

39' AMMONITO ROMAGNOLI - Intervento del capitano del Milan su Simeone. Il fallo c'è, ma non ci stava il cartellino giallo. Romagnoli era diffidato e salterà così la sfida contro l'Atalanta, anche quella di vitale importanza per i rossoneri.

52' LA VAR CONVALIDA IL GOL DI IBRA - Raddoppio del Milan con la rete di Ibrahimovic che fa doppietta grazie all'assist di Calabria. Abisso inizialmente annulla il gol per fuorigioco dello svedese, ma la VAR blocca tutto. Lykogiannis tiene in gioco l'attaccante del Milan con la gamba e il 2-0 viene così convalidato.

74' ESPULSO SAELEMAEKERS - È entrato al 65', si prende il primo giallo al 68' e il secondo giallo al 74'. Completa l'opera Saelemaekers che trattiene Ceppitelli e lascia i suoi in 10 per l'ultimo quarto d'ora di partita.

82' IL CAGLIARI CHIEDE IL RIGORE - Ora è la squadra di Di Francesco a chiedere un rigore per contatto in area tra Sottil e Brahim Diaz. Abisso non interviene e nemmeno la VAR: arriva però il giallo a Godin per proteste. Diaz la spinta l'ha data eccome a Sottil in area, ma prima è proprio l'attaccante dei sardi a tirare per la maglia il giocatore del Milan.