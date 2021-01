Dopo il successo dell'Inter sulla Juventus, il Milan è chiamato alla vittoria - nel posticipo contro il Cagliari - per recuperare la vetta della classifica in solitaria. Un successo che permetterebbe ai rossoneri, inoltre, di diventare campione d'inverno con una giornata d'anticipo. Stefano Pioli dà spazio ad Ibrahimovic ed è costretto ad una formazione forzata dopo aver perso anche Theo Hernández e Çalhanoglu causa positività al covid. Nel Cagliari Di Francesco punta ovviamente su Nainggolan, nonostante abbia ammesso in conferenza che il belga è fuori condizione, e lancia il neo acquisto Duncan dal primo minuto.