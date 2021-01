Calcio

Serie A Cagliari-Milan, Pioli: "Ibrahimovic ha fatto più del massimo, riesce ancora a sorprendermi"

SERIE A - Il tecnico rossonero è soddisfatto dopo la vittoria per 0-2 a Cagliari: "E' un campione in tutto ciò che fa, col suo rientro abbiamo altre possibilità a disposizione per vincere le partite. Kjaer ha un'infiammazione che non lo fa giocare tranquillo, a fine primo tempo sentiva fastidio e non lo abbiamo voluto rischiare".

00:01:28, 155 Visualizzazioni, 8 ore fa