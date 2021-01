Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel consueto appuntamento fissato alla vigilia dei match di campionato. Domani sera il Milan sarà impegnato in quel di Cagliari, in occasione del monday night della diciottesima giornata di Serie A. Di seguito gli stralci più significativi delle dichiarazioni del tecnico rossonero:

Sul Cagliari

"Dobbiamo essere pronti, ci aspetta una gara difficile, l'avversario ha raccolto meno di quanto meritasse, possono schierare giocatori come Nainggolan, Godin, Joao Pedro. Giocatori esperti e preparati, dobbiamo esserlo anche noi".

Sui forfait di Theo e Calha

"Sono assenze importanti ma è questo tipo di stagione, le criticità possono arrivare da un momento all'altro, per questo dobbiamo avere una squadra pronta. Siamo stati bravi di raddoppiare sempre le energie, le qualità che avremo domani saranno importanti e ci faranno una grande gara".

Su Meité?

"Rende ancora più competitivo un reparto che già aveva una certa solidità. Abbina qualità e quantità, mi è piaciuto molto, l'ho visto molto voglioso. Mi è piaciuto anche quando ha parlato, dimostrandosi un giocatore ambizioso".

Sul titolo di campioni di inverno

"Dobbiamo continuare a lavorare, il titolo di campione d'inverno conta davvero poco. Dobbiamo essere concentrati alla gara di domani, è difficile, ritenendola la partita più importante del campionato".

Sul recupero di Ibrahimovic

"E' importantissimo, tutti noi conosciamo il suo spessore tecnico e caratteriale. Ha superato i fastidi muscolari, l'ho visto bene questi giorni, è molto pronto per giocare domani. Dire che giochiamo meglio senza Ibra è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Le partite hai più facilità di vincere se porti avanti un'idea per tutta la gara".

Sui contrattempi della stagione

"E' una stagione particolare per tutti, non solo per noi. Un mese fa avevamo tutta la squadra a disposizione, in questa situazione possono accadere questi momenti. Abbiamo dimostrato di essere compatti, per questo il club mi ha messo a disposizione un organico competitivo. Vogliamo essere pronti a superare anche queste difficoltà".

Su Mandzukic

"Noi abbiamo una partita molto importante domani, non posso commentare i giocatori che non ho a disposizione. Ho molta fiducia nei miei dirigenti, la società rinforzerà la squadra se ci sarà la possibilità".

Sull'anno del Milan

"Ho avuto sempre tanta fiducia nei miei giocatori. Il gennaio 2020 è stato molto importante per il mercato e gli innesti inseriti, ci hanno dato un apporto importante e siamo cresciuti tantissimo. Aspettarsi una crescita del genere non era facile, ma abbiamo lavorato con cura e costanza. Sono consapevole io e i miei giocatori che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Adesso che siamo saliti su questo treno vogliamo rimanerci a lungo".

Su Kjaer

"Simon è una presenza importante anche per il suo modo di comunicare. Parlare è molto importante nel guidare marcature e scalate, il suo modo di stare in campo ci aiuta tantissimo. La squadra sa di dover lavorare con intensità in fase difensiva per tutta la gara, ma noi siamo una squadra offensiva e dobbiamo cercare di creare più occasioni dell'avversario".

