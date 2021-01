Dopo i k.o. con Inter e Lazio e il pareggio incolore contro il Torino, il Napoli ritrova la vittoria alla Sardegna Arena grazie ad una doppietta di Zielinski, un gol di Lozano e un rigore trasformato da Insigne. Inutile il temporaneo pareggio di Joao Pedro per il Cagliari, rimasto in dieci nell’ultima mezz’ora a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Lykogiannis. 4-1 il risultato finale con Gattuso saldo al quarto posto alle spalle di Milan, Inter e Roma.