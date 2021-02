Un solo punto raccolto nel 2021, ultima vittoria che risale al 7 novembre 2020 (2-0 alla Sampdoria alla Sardegna Arena), appena 5 punti raccolti nelle ultime 15 giornate di campionato. Con una classifica che piange e 5 punti da recuperare sulla quartultima classificata, il Cagliari ha deciso di cambiare rotta ed esonerare Eusebio Di Francesco , a cui era stato rinnovato qualche settimana fa il contratto fino al 30 giugno 2023. Fatale un rendimento altamente al di sotto delle aspettative e la sconfitta per 1-0 maturata venerdì scorso contro il Torino, che ha portato i sardi pericolosamente a rischio retrocessione ed ha convinto il patron Giulini a cambiare non solo la guida tecnica ma anche il direttore sportivo.

Già perché se nella serata di lunedì, Leonardo Semplici firmerà il contratto che lo legherà al club sardo fino al 2022: il club isolano ha scelto anche di affiancare all’ex tecnico della SPAL un ds molto scafato ed esperto: Stefano Capozucca, che torna a Cagliari dopo il biennio fortunato 2015-2017 nel quale l’ex dirigente di Genoa e Livorno guidò la compagine rossoblù alla promozione in A e una tranquilla salvezza. "Capozzucca - come recita la nota del club sardo - metterà nuovamente a disposizione del Club tutta la sua lunga esperienza di dirigente sportivo, il carattere e il pragmatismo che da sempre lo contraddistinguono e collaborerà con Pierluigi Carta (ex ds) che fungerà da tramite fra club e area tecnica".