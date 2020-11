Cesare Prandelli torna a casa. Dieci anni dopo l’addio per accettare l’incarico di diventare ct della Nazionale Italiana e dopo stagioni burrascose fra esperienze all’estero, esoneri, dimissioni e una salvezza rocambolesca ottenuta con il Genoa nel 2018-2019: il 63enne tecnico di Orzinuovi si risiede sulla panchina viola, chiamato a risollevare la situazione del club gigliato dopo un inizio di stagione avaro di soddisfazioni (8 punti in 7 partite). Prandelli, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021, nella sua conferenza stampa ha voluto soprattutto spiegare i motivi di questa scelta e la determinazione nel lavorare per provare a riportare la Fiorentina dove merita, nel panorama nazionale ed internazionale.