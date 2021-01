Mancano 90 minuti al termine del girone d'andata e per definire la squadra Campione d'inverno potrà servire la differenza reti generale. Non un vero e proprio titolo, ma sicuramente un modo per tracciare il bilancio della prima parte di stagione. In 'lotta' ci sono Milan e Inter e, dopo le vittorie rispettivamente su Cagliari e Juventus, le due squadre sono ancora distanti 3 punti, con i rossoneri per ora in testa. A fare la differenza, finora, è stato lo scontro diretto vinto dal Milan, ma per certificare la squadra Campione d'inverno serviranno i risultati della 19a giornata (Milan contro Atalanta e Inter contro Udinese).

Classifiche e risultati

Serie A Milan nel segno di Ibrahimovic: 2-0 a Cagliari 5 ORE FA

Milan avanti +3 in classifica, ma con una differenza reti generale di +20 (con 39 gol fatti e 19 subiti). L'Inter ha invece una differenza reti generale migliore con un +22 (45 gol fatti e 23 subiti). Chi sarà Campione d'inverno? Se il Milan dovesse vincere o pareggiare alla prossima contro l'Atalanta sarebbe 'Campione', le virgolette sono d'obbligo, per la quinta volta nell'era dei tre punti. Al contrario, in caso di ko interno con i bergamaschi, l'Inter avrebbe la possibilità di 'sorpasso' dovesse vincere con l'Udinese. In quel caso le due squadre sarebbero appaiate a pari punti, ma con una differenza reti generale a favore dei nerazzurri.

Le combinazioni

-Milan vince o pareggia con l'Atalanta: è campione d'inverno

-L'Inter batte l'Udinese e il Milan perde contro l'Atalanta: è campione d'inverno

Inter-Juve: Pirlo a lezione da Conte

Squadre Campioni d'Inverno nell'era dei 3 punti

Stagione/Campione d'Inverno Chi ha vinto lo Scudetto 1994-95 Juventus JUVENTUS 1995-96 Milan MILAN 1996-97 Juventus JUVENTUS 1997-98 Juventus JUVENTUS 1998-99 Fiorentina MILAN 1999-00 Juventus LAZIO 2000-01 Roma ROMA 2001-02 Roma JUVENTUS 2002-03 Milan JUVENTUS 2003-04 Milan/Roma** MILAN 2004-05 Juventus Revocato* 2005-06 Juventus INTER* 2006-07 Inter INTER 2007-08 Inter INTER 2008-09 Inter INTER 2009-10 Inter INTER 2010-11 Milan MILAN 2011-12 Juventus JUVENTUS 2012-13 Juventus JUVENTUS 2013-14 Juventus JUVENTUS 2014-15 Juventus JUVENTUS 2015-16 Napoli JUVENTUS 2016-17 Juventus JUVENTUS 2017-18 Napoli JUVENTUS 2018-19 Juventus JUVENTUS 2019-20 Juventus JUVENTUS

*Sono le due stagioni di calciopoli con la revoca dello Scudetto alla Juventus nel 2004-2005 e non riassegnato, e l'assegnazione d'ufficio all'Inter per l'annata 2005-2006.

**Campione d'inverno Ex aequo. In quella stagione la differenza reti complessiva o quella negli scontri diretti non faceva differenza perché in caso di pari punti si sarebbe andato comunque agli spareggi (per l'assegnazione dello Scudetto, posti UEFA o retrocessioni).

Nell'era dei tre punti (ovvero dalla stagione 1994-1995) il Milan è stato Campione d'inverno in 4 occasioni, conquistando poi il titolo tre volte. Una con Capello, una con Ancelotti e l'ultima volta con Allegri nella stagione 2010-2011, che è stata anche l'ultima a consegnare lo Scudetto ai rossoneri. Anche l'Inter è stata campione d'inverno in quattro occasioni, consecutivamente dalla stagione 2006-2007 a quella 2009-2010. Due volte con Mancini, due volte con Mourinho: al termine della stagione è sempre stato Scudetto.

Come cambia il Milan con Mandzukic

Serie A Inter-Juve 2-0, 5 verità: Conte perfetto, Pirlo bocciato 18 ORE FA