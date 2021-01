Mancano 90 minuti al termine del girone d'andata e per definire la squadra Campione d'inverno potrà servire la differenza reti generale. Non un vero e proprio titolo, ma sicuramente un modo per tracciare il bilancio della prima parte di stagione. In 'lotta' ci sono Milan e Inter e, dopo le vittorie rispettivamente su Cagliari e Juventus, le due squadre sono ancora distanti 3 punti, con i rossoneri per ora in testa. A fare la differenza, finora, è stato lo scontro diretto vinto dal Milan, ma per certificare la squadra Campione d'inverno serviranno i risultati della 19a giornata (Milan contro Atalanta e Inter contro Udinese).