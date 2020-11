Federico Chiesa si aggiunge alla lista degli infortunati della Juventus: poco prima di scendere in campo contro la Lazio all'Olimpico l'esterno bianconero si è fermato, accusando un leggero problema muscolare. Chiesa, di concerto con lo staff medico e Andrea Pirlo ha deciso di non forzare, per non correre rischi. Inizialmente doveva sedere in panchina, ma non è disponibile nemmeno per quella.