Dello stesso avviso Federico Balzaretti, opinionista di punta di DAZN ed ex difensore tra le altre di Palermo, Juventus e Roma: " Questa modifica regolamentare cambia totalemente il modo di interpretare la gara e anche di fare la formazione iniziale per l’allenatore. Ora il tecnico può incidere di più, anche perché di fatto sostituisce il 50% dei giocatori di movimento e può impostare le partite anche in quest’ottica. Sono molto favorevole alle cinque sostituzioni e credo che di una necessità se ne possa fare una virtù. Talenti giovani italiani possono trovare più spazio e hanno più possibilità di entrare. Ci sono tante partite da gestire e un tecnico può far sentire più importanti tutti gli elementi di una rosa, ampliando le rotazioni ”. Le statistiche danno ragione a Balzaretti, visto che oltre ad essere il campionato con più gol nelle prime sette giornate dagli anni ’50, quello in corso è anche uno di quelli con l’età media più bassa. Il fatto che Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari) o Gianluca Frabotta (Juventus) siano ormai fissi nelle rotazioni delle loro squadre lo testimonia chiaramente.

Le cinque sostituzioni, dunque, rappresentano già ora una variabile fondamentale da considerare, in un calcio sempre più studiato e ragionato, in cui la cura di ogni dettaglio fa la differenza. Normale che in quest’ottica anche a livello tecnico vedremo sempre più giocatori "specializzati” nel fare la differenza a partita inoltrata (Caicedo, Muriel, Cornelius sono già esempi significativi) e in grado di dare tutto nella mezz’ora finale. Ed è normale che si creeranno sempre più "jolly”, cioè atleti in grado di adattarsi, anche a gara in corso, a diverse situazioni tattiche, a seconda se venga sostituito un difensore, un centrocampista o un attaccante. La differenza, anche in questo senso, la farà la profondità della rosa. Chi dispone del numero più alto di giocatori di alto livello (non ne bastano più 12-13, ne servono 15-16) avrà sicuramente più chance di ribaltare o consolidare un risultato nonostante o con i 10 cambi totali che si verificheranno nel corso di un match.