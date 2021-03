Dopo il successo esterno del Genoa sul campo del Parma , la vittoria in rimonta del Bologna in casa del Crotone , il 2-1 dello Spezia contro il Cagliari e il blitz dell'Atalanta al Bentegodi di Verona, che ha regalato ai ragazzi di Gasperini tre punti fondamentali per la rincorsa alla Champions League: la 28ª giornata prosegue con tre sfide in contemporanea: Juventus-Benevento, Udinese-Lazio e Sampdoria-Torino. Ecco nel dettaglio come sono andati i tre match del pomeriggio e i riferimenti per leggere report completo e le pagelle.