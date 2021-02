"Con me la Fiorentina avrà sempre una solidità economica che la metterà al riparto da sorprese e non rischierà il fallimento. Non so se altri, sia nelle passate gestioni della Fiorentina, sia qualcuno oggi in lotta per lo scudetto, possa dire lo stesso", così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto mandare un chiaro messaggio ai tifosi viola e all'intera Serie A nel corso di una lunga intervista rilasciata a QS-La Nazione. Le polemiche relative all'impossibilità di costruire il nuovo stadio sembrano essere messe alle spalle, il numero 1 viola torna ad esprimere tutta la sua vicinanza al club.