Scudetto

"E' stata una vera e propria impresa, i ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile. Adesso si ricordano solo gli ultimi due mesi ma è bene ricordarsi di tutto il cammino intrapreso in questi due anni, in cui si è sofferto e lavorato tantissimo a testa bassa. Forse non è stata la mia più grande vittoria, certamente è stata la più difficile: vincere a Milano non è per tutti".

La passerella d’onore per l’Inter da parte della Sampdoria Credit Foto Getty Images

Il cammino trionfale

"L'ultima sconfitta in campionato è stata proprio contro la Sampdoria nella gara di andata dello scorso 6 gennaio. Dopodiché, su 19 partite, abbiamo messo in fila 16 vittorie e 3 pareggi. Non posso fare altro che applaudire questi ragazzi. Per quanto mi riguarda, vincere è una droga e deve continuare ad esserlo".

Parole al passato: il ciclo continuerà?

"Da fine stagione, come si dice, Dio vede e provvede. Ma non mi mettete in bocca parole che non ho detto. In passato mi è capitato di non godermi le vittorie. Questa me la voglio vivere fino in fondo".

Inter-Sampdoria, Serie A 2020-2021: esultanza Inter (Getty Inages) Credit Foto Getty Images

La rosa rivalutata e... Pinamonti

"I ragazzi hanno dato tutto. Quando entro per la prima volta nello spogliatoio, solitamente i giocatori si aspettano di vincere e sono disposti a tutti. E oggi, sì, il loro valore è aumentato. Pinamonti? Solo elogi per lui: nonostante abbia trovato poco spazio si è sempre allenato al massimo e con certi metodi. E' un grande prospetto: sta a lui, da qui in avanti, a confermarsi a certi livelli".

Inter-Sampdoria, Serie A 2020-2021: Andrea Pinamonti festeggiato da Matias Vecino dopo il gol del 4-1 (Getty Inages) Credit Foto Getty Images

