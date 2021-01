Nicolò Zaniolo è l’ultimo illustre nome di calciatore di Serie A risultato positivo al Covid-19. Il giovane centrocampista della Roma, out da settembre a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio destro (secondo grave infortunio della carriera di questo tipo), ha reso noto attraverso i propri profili social la propria positività annunciando di essere asintomatico e in isolamento. “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa”.