Con l'Inter che ha ufficialmente chiuso con largo anticipo il discorso scudetto (e con Lazio-Torino ancora da recuperare ) lo sprint verso la qualificazione alla prossima Champions League è senza dubbio il più affascinante. Cinque le squadre coinvolte per 3 posti disponibili. Una corsa appassionante se si considera che le formazioni in corsa sono concentrate in un fazzoletto di punti. Vediamo gli scontri diretti in zona Champions in programma da qui alla fine del campionato, i criteri per stabilire l'ordine di classifica in caso di arrivo a pari punti tra 2 o più squadre.

La classifica di Serie A

Posizione e squadra Punti 1. Inter 82 2. Atalanta 72 3. Milan 72 4. Napoli 70 5. Juventus 69 6. Lazio (una partita in meno) 64

Gli scontri diretti in programma

Partita Giornata Atalanta-Milan 38a

Nell'elenco non sono stati considerati scontri diretti quelli che vedono coinvolti l'Inter, già campione d'Italia e matematicamente qualificata alla Champions League 2020-21. Saranno comunque sfide che avranno un peso considerevole se consideriamo che i nerazzurri di Antonio Conte affonteranno la Juventus alla penultima giornata.

Dal Napoli alla Lazio, il calendario a confronto

ATALANTA (72 punti)

Benevento ***

GENOA *

Milan *****

MILAN (72 punti)

TORINO ***

Cagliari ***

ATALANTA *****

NAPOLI (70 punti)

Udinese *

FIORENTINA **

Verona *

JUVENTUS (69 punti)

SASSUOLO ***

Inter *****

BOLOGNA *

LAZIO (64 punti)

Parma *

ROMA *****

Torino ***

SASSUOLO ***

(in maiuscolo le partite in trasferta)

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

Se due o più squadre dovessero concludere il campionato con gli stessi punti, l'ordine di classifica sarà determinato dai seguenti criteri (in ordine di priorità):



- maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;

- miglior differenza reti negli scontri diretti (non vige la regola del gol in trasferta che vale doppio);

- miglior differenza reti generale;

- maggior numero di reti segnate complessivamente;

- sorteggio.

Un paio di esempi possono essere utili per rendere ancora più chiari i criteri. Se la Juventus dovesse chiudere il campionato con gli stessi punti della Lazio avrebbe la meglio in virtù del maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti (1-1 all'Olimpico all'andata e 3-1 allo Stadium al ritorno). Se invece la parità di punti si verificasse tra Juventus e Napoli verrà premiata la squadra con la miglior differenza reti generale perché punti e differenza reti negli scontri diretti si pareggiano (1-0 per gli azzurri al Maradona, 2-1 per i bianconeri allo Stadium) .

