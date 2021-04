Con l'Inter che viaggia spedita verso lo scudetto , a 9 giornate dal termine del campionato (e con Lazio-Torino ancora da recuperare ) lo sprint verso la qualificazione alla prossima Champions League è senza dubbio il più affascinante. Sei le squadre coinvolte, dal Milan secondo alla Roma settima, per 3 posti disponibili (dando l'Inter per scontata). Una corsa appassionante se si considera che le fomazioni in corsa sono concentrate in un fazzoletto di punti: Milan e Roma sono attualmente divise solo da 9 lunghezze, con i giallorossi che accusano un ritardo dal 4° posto consistente (7 punti) ma ancora colmabile. Vediamo gli scontri diretti in zona Champions in programma da qui alla fine del campionato, i criteri per stabilire l'ordine di classifica in caso di arrivo a pari punti tra 2 o più squadre e cosa cambierebbe se la Roma dovesse vincere l'Europa League

La classifica di Serie A dopo la 29a giornata

Posizione e squadra Punti 1. Inter 71 2. Milan 60 3. Juventus 59 4. Atalanta 58 5. Napoli 56 6. Lazio * 52 7. Roma 51

* una partita in meno

Gli scontri diretti in programma

Partita Giornata Atalanta-Juventus 31a Roma-Atalanta 32a Napoli-Lazio 32a Lazio-Milan 33a Juventus-Milan 35a Roma-Lazio 37a Atalanta-Milan 38a

Nell'elenco non sono stati considerati scontri diretti quelli che vedono coinvolti l'Inter, ormai a un passo dalla matematica qualificazione alla Champions League 2020-21. Saranno comunque sfide che avranno un peso considerevole se consideriamo che nelle ultime 9 giornate di campionato i nerazzurri di Antonio Conte affonteranno 3 delle prime 7 squadre della classifica attuale: in agenda ci sono infatti Napoli-Inter (31a giornata), Inter-Roma (36a) e Juventus-Inter (37a).

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

Se due o più squadre dovessero concludere il campionato con gli stessi punti, l'ordine di classifica sarà determinato dai seguenti criteri (in ordine di priorità):



maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;

miglior differenza reti negli scontri diretti (non vige la regola del gol in trasferta che vale doppio);

miglior differenza reti generale;

maggior numero di reti segnate complessivamente;

sorteggio.

Un paio di esempi possono essere utili per rendere ancora più chiari i criteri. Se la Juventus dovesse chiudere il campionato con gli stessi punti della Lazio avrebbe la meglio in virtù del maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti (1-1 all'Olimpico all'andata e 3-1 allo Stadium al ritorno). Se invece la parità di punti si verificasse tra Juventus e Napoli verrà premiata la squadra con la miglior differenza reti generale perché punti e differenza reti negli scontri diretti si pareggiano (1-0 per gli azzurri al Maradona, 2-1 per i bianconeri allo Stadium).

Cosa succede se la Roma vince l'Europa League?

Se la Roma, che giovedì sera ha battuto 2-1 l'Ajax ad Amsterdam nell'andata dei quarti di finale di Europa League, dovesse arrivare fino in fondo e aggiudicarsi il trofeo avrebbe accesso di diritto alla Champions League 2021-22. Se in campionato i giallorossi non si classificassero nelle prime 4 posizioni le squadre italiane qualificate alla prossima Champions diventerebbero 5 (il numero massimo consentito dalla UEFA per ogni Paese). Rimarrebbero invece 4 qualora la Roma vincesse l'Europa League e al tempo stesso si piazzasse tra le prime 4 in Serie A.

