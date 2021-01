Calcio

Serie A Così i cambi di Antonio Conte hanno spento l'Inter a Roma

SERIE A - L'analisi tattica di Roma-Inter, big match della 17esima giornata di Serie A all'Olimpico: nerazzurri in controllo nella ripresa, ma la gestione dei cambi di Antonio Conte ha di fatto contribuito ad abbassare l'Inter e ridare forza alla Roma di Fonseca. 2-2 dal retrogusto amaro per la "Beneamata", a tutto vantaggio del Milan capolista in solitaria della Serie A.

