Messi è entrato ancora di più nella storia , segnando 648 gol nella stessa squadra: solo Pelé ha fatto qualcosa di simile in carriera (643 col Santos). Cristiano Ronaldo , però, non sta a guardare e il portoghese vuole diventare ben presto il secondo miglior marcatore di sempre della storia del calcio (calcolando sia squadre di club che Nazionali). Al primo posto c'è Josef Bican con 805 gol , e dire che la FIFA ammette che l'ex attaccante di Austria e Cecoslovacchia potrebbe averne segnati di più... Pelé è a quota 761, ma Ronaldo è lì dietro a -2.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio la classifica ufficiale dei bomber di tutti i tempi. In questa classifica sono contati solo i gol con squadre di club e Nazionali, ma non Nazionali olimpiche e squadre giovanili.

Intanto, il portoghese ha raggiunto quota 84 reti in 106 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Juventus. È il Real Madrid, ovviamente, la squadra in cui ha segnato di più con 450 reti in 438 presenze: più di una rete a partita. Poi il Manchester United (118 gol), Juventus (84), Sporting (5) e Nazionale (102).