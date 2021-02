Cristiano Ronaldo vola sempre più in alto. Con la doppietta realizzata al Crotone, l'attaccante portoghese ha raggiunto quota 70 reti da quando è sbarcato nella nostra Serie A, e quota 765 gol in carriera da giocatore professionista. Un bottino importante, soprattutto rapportando questo dato alle squadre colpite da CR7. Il Crotone, infatti, diventa la 78a squadra - dei 5 top campionati europei - ad aver subito nella propria storia almeno un gol da Cristiano Ronaldo. Solo Zlatan Ibrahimovic ha segnato contro più squadre in carriera: 79, anche se lo svedese ha giocato in più campionati (Serie A, Liga, Ligue 1 e Premier League).

Quanti gol ha fatto Ronaldo alle squadre di Serie A?

Squadra Gol realizzati* Parma 6 Sassuolo 5 Sampdoria 5 Lazio 5 Udinese 5 Genoa 5 Cagliari 5 Roma 4 Fiorentina 3 Torino 3 Atalanta 3 SPAL 3 Napoli 2 Bologna 2 Milan 2 Verona 2 Frosinone 2 Empoli 2 Spezia 2 Crotone 2 Inter 1 Lecce 1 CHIEVO 0 Totale 70

*solo Serie A

Facendo il conto delle squadre della Serie A, Cristiano Ronaldo ha battezzato le neo promosse Spezia e, appunto, Crotone. Non ha ancora segnato contro il Benevento, ma in questo caso perché non fu convocato per il match contro i campani. In totale, Ronaldo ha segnato contro 22 delle 23 squadre che ha affrontato nel nostro campionato.

C'è solo una squadra che può vantarsi di non aver subito una marcatura da CR7: è il Chievo. E dire che contro i clivensi Ronaldo ci andò molto vicino, ma sbagliò un rigore in quel 3-0 per la Juve del 21 gennaio 2019. O meglio, quel rigore glielo parò Stefano Sorrentino.

Cristiano e Albert: il segreto dietro la carriera di Ronaldo

