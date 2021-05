Crotone-Fiorentina, match valido per la 38esima giornata di Serie A andato in scena allo Scida, si è concluso col punteggio di 0-0 . In una partita consumatasi su ritmi di gioco moderati, le due squadre non hanno tergiversato e hanno messo l’onore in palio. Il primo tempo termina a reti bianche, ma ai punti è il Crotone ad imporsi. Ounas e Messias sgroppano ininterrottamente dalle parti di Terracciano, costringendolo a delle parate tutt’altro che banali. Nel secondo tempo Messias torna alla carica: questa volta è la traversa a negargli il gol. Cosmi conclude l’avventura dei calabresi in A in penultima posizione . Addio agrodolce anche per Iachini, sempre convinto ad abbandonare la panchina viola a fine stagione.