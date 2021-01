Il Genoa vola sempre più in alto: terza vittoria nelle ultime 4 partite, in cui il Grifone ha pure mantenuto la porta imbattuta. Una doppietta di destra, una volée di Czyborra e Ballardini può esultare allo stadio "Ezio Scida", in cui si è visto, per l'ennesima volta, un Crotone troppo fragile in difesa. Alla band di Stroppa non basta l'esordio dal 1' del neoarrivato Samuel Di Carmine. Vediamo insieme migliori e peggiori del match, valevole per la 20a giornata di Serie A.