Trascinato da un Insigne sempre più decisivo, il Napoli passa a Crotone e raggiunge la Juve a quota 20 punti in classifica: 4-0 il risultato finale. Parttia complicata nel primo tempo, chiuso in vantaggio grazie a uno straordinario destro a giro sotto l'incrocio del capitano dopo una splendida azione individuale di Zielinski. Buoni primi 45' da parte degli uomini di Stroppa, che però rimangono in inferiorità numerica in avvio di ripresa per il rosso diretto a Petriccione: duro fallo su Demme, Marinelli viene richiamato dal Var ed espelle il centrocampista. E' l'episodio che chiude la partita: Lozano segna il 2-0 poco dopo, Demme chiude i conti con un gran diagonale nell'angolino e Petagna va a segno nel recupero. Altra vittoria rotonda dopo il 4-0 sulla Roma, il Crotone non riesce a muovere la classifica.