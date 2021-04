Sesta sconfitta consecutiva per il Crotone di Cosmi che ormai attende solo la matematica per la Serie B. A 16 punti dalla salvezza e con 18 ancora in palio, ormai nemmeno un miracolo può salvare i calabresi. Il Crotone infatti si arrende anche stasera dopo una partita per altro assai meno brillante delle ultime uscite. Basta un’onesta Sampdoria, a ritmi bassi e senza nulla da chiedere, per vincere di misura allo Scida. A deciderla è un gol di Quagliarella su gran lavoro di Gabbiadini dopo l’errore di Luperto. Samp serena a centro classifica, Crotone che potrebbe essere matematicamente in B già dalla prossima.

Il tabellino

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji (88’ Riviere), Magallan, Luperto (64’ Golemic); Pedro Pereira (64’ Di Carmine), Eduardo, Cigarini (64’ Molina), Zanellato, Reca; Messias, Simy.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva (88' Leris), Thorsby, Adrien Silva, Jankto (88’ Damsgaard); Gabbiadini, Quagliarella (88’ Keita).

Gol: 52’ Quagliarella.

Assist: Gabbiadini.

Note – Ammoniti: Cigarini; Ferrari.

La cronaca in 4 momenti chiave

3’ CANDREVA! SUBITO SAMP. Prima occasione: Jankto scappa a sinistra, crossa dentro e trova CANDREVA che taglia sul primo palo. Stacco di testa, pallone alto. Poteva far meglio

9’ MESSIAS! CROTONE VICINO AL GOL! Ripartenza dei calabresi con Reca a sinistra, palla dentro, Messias arriva a rimorchio e conclude forse un po' troppo centralmente. Blocca bene Audero.

52’ GOL! QUAGLIARELLA! SAMP IN VANTAGGIO! Erroraccio di Luperto in uscita, Gabbiadini gli ruba palla e poi pennella un pallone perfetto per Quagliarella, che in area piccola non può proprio sbagliare.

88’ SIMY! CHE OCCASIONE! LA MIGLIORE! Grandissima palla di Zanellato, scucchiaiata, Simy si butta dentro ma sotto porta spara clamorosamente alto! Chance per il pareggio.

MVP

Thorsby. In mezzo al campo, di testa, su Simy, le ha prese veramente tutte lui.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Quagliarella. Torna a timbrare un +3.

BOCCIATO: Luperto. Un erroraccio in uscita che di fatto regala il pallone da cui poi nasce il gol.

