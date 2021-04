Una doppietta di De Paul avvicina sensibilmente l'Udinese alla salvezza e, di fatto, condanna il Crotone a una retrocessione che pare inevitabile. I friulani passano meritatamente 2-1 allo Scida, trascinati dall'argentino che apre le danze nel finale di primo tempo e riporta avanti i suoi nella ripresa dopo il pareggio di Simy su rigore. Nel finale Simy colpisce il palo e De Paul viene espulso per duro intervento su Molina. Buona prova degli uomini di Gotti, troppo timida la formazione di Cosmi dopo un buon avvio: quinta sconfitta consecutiva per il Crotone, che resta a -12 dal quartultimo posto occupato dal Torino, in campo domenica contro la Roma. L'Udinese vola a 36: i giochi sembrano fatti.

Il tabellino

CROTONE-UDINESE 1-2 (primo tempo 0-1)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo (82' Riviere); Pereira (46' Rojas), Messias, Petriccione (77' Cigarini), Molina, Reca; Ounas (77' Zanellato), Simy. All. Cosmi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Molina (92' Becao), De Paul, Walace (70' Arslan), Pereyra, Stryger Larsen; Nestorovski (70' Forestieri); Okaka. All. Gotti.

Gol: 41' De Paul (U), 69' rig. Simy (C), 74' De Paul (U)

Assist: 0-1 Nestorovski (U).

Ammoniti: Pereyra (U), Forestieri (U)

Espulso: De Paul (U).

Arbitro: Massimi.

La cronaca in 8 momenti chiave

36' CI PROVA PEREYRA - Occasione per l'Udinese: destro dal limite di prima, il pallone prende il giro verso l'esterno e termina sul fondo di poco.

41' GOL DI DE PAUL - Cordaz risponde bene con i piedi a un mancino di Nestorovski, che si trova il pallone tra i piedi e scarica per l'argentino: controllo e destro sotto l'incrocio dall'interno dell'area di rigore.

67' CALCIO DI RIGORE PER IL CROTONE - Inserimento di Reca, tocco con il braccio di Molina dopo controllo del giocatore del Crotone.

69' PAREGGIO DI SIMY - Rigore perfetto: Musso spiazzato e pallone sotto la traversa.

72' CORDAZ SU OKAKA - Conclusione di destro in allungo, di punta: centrale, respinge bene il portiere del Crotone.

74' GOL DI DE PAUL - Doppietta dell'argentino: break di Pereyra, palla per De Paul che contolla, entra in area e con il piatto destro spiazza Cordaz.

89' PALO DI SIMY - Tocco con la punta di Simy, il pallone rotola lentamente verso la porta e sbatte sul palo.

90' ESPULSO DE PAUL - Espuslione per fallo su Molina al limite dell'area: gamba alta, intervento molto peicoloso.

Il migliore

Rodrigo DE PAUL - L'espulsione nel finale è una piccola macchia, ma non basta a oscurare un'altra prova da giocatore vero: doppietta di classe e leadership tangibile.

Il peggiore

Junior MESSIAS - Da un giocatore del suo talento ci si aspetta che prenda in mano i suoi, soprattutto in un momento così delicato. E invece il brasiliano resta ai margini, non punge e non fa nulla per provarci.

