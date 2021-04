Cagliari-Roma, match della 33a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena alla Sardegna Arena, si è concluso col punteggio di 3-2. Alla rete iniziale di Lykogiannis ha risposto Carles Perez nella prima frazione di gioco, poi secondo tempo da urlo con girandola di emozioni: eurogol da fuori area di Marin e incornata di Joao Pedro per il 3-1, Fazio accorcia per l'illusoria rete del definitivo 3-2. Roma inchiodata a quota 55 in classifica, Cagliari a quota 31 a braccetto col Benevento di Super Pippo Inzaghi. Impresa degli uomini di mister Leonardo Semplici, Roma con la mente rivolta alla semifinale di Europa League contro il Manchester United di giovedì prossimo.

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling (58′ Cristante), Fazio; Santon (58′ Karsdosrp), Villar, Diawara (74′ Veretout), Bruno Peres (45′ Spinazzola); Carles Perez, Pellegrini (58′ Mkhitaryan); Borja Mayoral. Allenatore Fonseca.

CAGLIARI (3-4-2-1): Vicario; Godin; Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin (82′ Duncan), Deiola, Lykogiannis (74′ Zappa); Joao Pedro; Pavoletti (74′ Cerri), Simeone (82′ Rugani). Allenatore Semplici

ARBITRO: Irrati

Gol: 4′ Lykogiannis, 27′ Carles Perez, 56′ Marin, 62′ Joao Pedro, 69′ Fazio

Assist: Joao Pedro, Marin, Simeone; Carles Peres

Ammoniti: 52′ Marin, 80′ Joao Pedro, 83′ Cristante, 92′ Duncan

La cronaca in 8 momenti chiave

Minuto 4 GOOOOOL!! GOOOOOOOL!!! LYKOGIANNIS!!! 1-0 CAGLIARI! Tap-in a porta vuota su cross di NANDEZ, col tacco di Joao Pedro uomo assist!!!

Minuto 28: GOOOOOL!! GOOOOL!! CARLES PEREZ!! Colpisce il palo poi ribadisce in rete, che biglia di Pellegrini in avvio di azione (NO ASSIST)

Minuto 33: PAU LOPEZ!!! SI distende su destro radente di JOAO PEDRO!!! Che spunto del brasiliano, in mezzo a due!!!

Minuto 36: Miracolo di VICARIO!!! Su incornata di FAZIO!!!

Minuto 55: GOOOOOL!!!! MARIN!!! CHE GOL!! DA FUORI!!! Nell'angolo a mezz'altezza alla destra di PAU LOPEZ! ASSIST DI SIMEONE! Che errore di Mancini in uscita! 2-1!!

Minuto 64: GOOOOL!! JOAO PEDRO!!! 15esimo gol!!! Che stacco!!! Su corner di Marin!!! 3-1!!

Minuto 70: GOOOOOL!! DAL NULLA!! FAZIO!!! Che incornata! Su assist di PEREZ!!! 3-2

Minuto 79: VICARIO!!!! MIRACOLO SU MANCINI!! Di testa!!! Pazzesco.. Poi si salva in qualche modo JOAO PEDRO!!!

MVP

JOAO PEDRO – Quindicesimo gol in A con sontuoso stacco aereo e assist di tacco alla brasiliana. Nonostante un guaio fisico iniziale. Infinito.

Fantacalcio

Promosso

CARLES PEREZ – Anima della Roma e non solo per gol+assist: semplicemente, il più pericoloso tra le fila dei giallorossi

Bocciato

Amadou DIAWARA – Si fa saltare con irrisoria facilità in occasione del gol di Lykogiannis.

Fonseca: "Senza infortuni Roma più avanti in classifica"

