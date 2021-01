Straordinaria fucina di talenti, ma anche “cannibale” quando si tratta di rinfoltire l'albo d'oro. Dopo aver bissato il titolo in campionato col back-to-back 2018/2019 e 2019/2020 la Primavera dell'Atalanta si è ripetuta nella Supercoppa di categoria imponendosi di nuovo sulla Fiorentina nel remake della finale dello scorso anno. Sotto lo sguardo vigile di mister Gian Piero Gasperini che dalla tribuna del Gewiss Stadium avrà gongolato eccome osservando all’opera la meglio gioventù bergamasca. Se l’esterno sinistro Ruggeri e il play Panada avevamo già avuto modo di ammirarli tra campionato e Under azzurra ecco i talenti nerazzurri di cui sentiremo parlare diffusamente molto presto.

Finta, controfinta ed esterno destro a mezza altezza a fil di palo: a mettere in cassaforte il risultato siglando il definitivo 3-1 ci ha pensato il gioiello del vivaio della Dea Lukas Vorlicky, centrocampista offensivo etichettato dal suo arrivo come il nuovo Kulusevski. Il lungagnone ceco classe 2002 è tornato in grande stile dopo il lungo stop causato dalla rottura del crociato, riprendendo la sua marcia da dove l'aveva interrotta: ovvero incantando anziché no.