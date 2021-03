Forse dobbiamo ancora abituarci al fatto di non vederli più in esultare sul prato verde che alcuni grandi calciatori degli anni duemila studiano già da allenatori. Da Christian Vieri a Daniele De Rossi (già corteggiato da diverse squadre di Serie A e B), passando da Alex Del Piero che, tramite una storia Instagram, ha lasciato intravedere l’intero organico dell’ultimo corso per allenatori della Figc per ottenere il patentino per tecnico Uefa A e Uefa B.

Nel caso di superamento del corso, infatti, potranno dirigere una squadra di Serie C o fare l’allenatore in seconda in B e in A. Per diventare head coach in Serie A dovranno partecipare al Master allenatori di Coverciano.

Tra in nomi in ‘collegamento’ oltre a Renzo Ulivieri - presidente dell’Associazione allenatori – sono apparsi anche Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Andrea Costa, Gianluca Curci, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini e David Pizarro.





