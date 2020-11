È di nuovo tempo di Serie A. Dopo due settimane di Nations League, qualificazioni ad Euro2020 (che si svolgerà nel 2021), qualificazione alla Coppa del Mondo del 2022 e qualificazioni alla Coppa d’Africa, finalmente ripartono i campionati nazionali. Da questo weekend (21-22 novembre) fino al 23 dicembre, la Serie A inizierà un tour de force che ci porterà in braccio fino a Natale. Una serie di partite che inizia con il , e passerà da Sassuolo-Inter, Juventus-Atalanta e Inter-Napoli, per chiudersi ancora con il Milan in una sfida interna contro la Lazio il 23 di dicembre. Tanti impegni che iniziano con un’unica grande incognita: chi sta meglio dopo la sosta?

Milan

Up: Kessie, Bennacer, Donnarumma, Kjaer, Calhanoglu, Diaz

Down: Leao, Krunic, Tonali

È un Milan solido quello che esce dalla pausa Nazionali. I rossoneri (orfani di Pioli e il suo vice per covid-19, in panchina andrà Bonera) potranno contare sulla potenza del proprio centrocampo che, nelle prestazioni di Kessie e Bennacer, ha dominato i match di qualificazione alla Coppa d’Africa. Insieme a loro, ci sarà il solito Kjaer (titolare con la Danimarca) in difesa, e l’estro di Calhanoglu sulla trequarti. Nonostante le diatribe per il contratto, il turco è reduce da una doppia prestazione con la Turchia e sarà presente alla spalle di Ibra. In porta? Gigi Donnarumma, ovviamente. Tra le noti dolenti spicca Leao, infortunatosi con l’under21 portoghese e indisponibile per Napoli, e poi a ruota Krunic e Tonali. Le prestazioni sottotono del Bosniaco e non pervenute dell’italiano, sanciscono l’ennesimo inizio dalla panchina per la coppia rossonera.

Sassuolo

Up: Berardi, Locatelli, Raspadori, Ayhan

Down: Muldur

Sono solo sorrisi quelli di Roberto De Zerbi in preparazione alla trasferta di Verona. Il mister del Sassuolo, secondo in campionato, si ritrova 4 giocatori che dopo la pausa nazionali potrebbero aver acquisito ulteriore fiducia. Il tecnico bresciano ha dichiarato che la sua squadra è ancora al 60%, e con la spinta emotiva dei vari Locatelli, Berardi, Raspadori e Ayhan, i neroverdi potrebbero letteralmente volare. I due della Nazionale A hanno giocato alla grande, con Berardi marcatore e Locatelli suggeritore. Raspadori (che viaggia verso una maglia da titolare domenica) ha segnato una doppietta con l’Under21 mentre Ayhan, titolare con la Turchia, ha servito un assist all’ex Roma Under per il 3-2 sulla Russia. Unica nota negativa: Muldur. Il terzino turco, nonostante la convocazione con la Nazionale, si è seduto in panchina per due volte consecutivamente.

Napoli

Up: Mertens, Lozano, Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, Elmas

Down: Osimhen, Zielinski, Hysaj

Rientro in agrodolce quello di Rino Gattuso dalla pausa Nazionale. Il tecnico del Napoli, al netto di tantissime prestazioni positive tra i suoi ragazzi, si ritrova senza la propria punta titolare. L'infortunio di Osimhen (lussazione alla spalla) farà scalare tutti di un posto. Poco male in realtà. Mertens è fresco dal gol contro l’Inghilterra, Insigne ha dominato entrambe le partite della Nazionale Italiana, Lozano ha segnato con il Giappone e Fabian Ruiz ha reso benissimo nel centrocampo spagnolo contro la Germania.

Tolto l’attaccante nigeriano, che non sarà della partita, un elemento che non garantisce la totale sicurezza a Gattuso è Piotr Zielinski. Il Polacco non è stato brillantissimo contro Italia ed Olanda, e la sua titolarità potrebbe essere minata da Elmas: titolare con la Macedonia che ha guadagnato la qualificazione ad Euro2020. In difesa? Assenza per Hysaj a causa del covid-19, ma per il resto nessun cambio: Koulibaly, Di Lorenzo e Mario Rui insieme a Manolas.

Roma

Up: Nessuno

Down: Nessuno

L’ASL ha bloccato la partenza della quarta forza del campionato, consentendo a Fonseca di lavorare con il gruppo completo al netto dei giocatori contagiati.

Juventus

Up: Morata, Cristiano Ronaldo, Demiral, Danilo, Arthur, Rabiot, Cuadrado

Down: Szczensy, Bonucci

Tanti gol e tante prestazioni positive per Andrea Pirlo, con due soli nei. Morata, Cristiano Ronaldo e Kulusevski sono tornati alla Continassa con uno score di tre gol che gli varrà la titolarità contro il Cagliari. Data l’assenza di Ramsey, lo svedese giocherà trequartista. A centrocampo invece? In quattro per due maglie. Rabiot ha giocato benissimo con la Francia, e lo stesso ha fatto Arthur con il Brasile (gol contro l’Uruguay). Bene anche Bentancur, titolare con l’Uruguay e sullo sfondo sempre McKennie: titolare con gli Stati Uniti e pronto a subentrare ai titolari.

Anche in difesa tante conferme, con Demiral, Cuadrado e Danilo titolari con le rispettive nazionali. Assente Bonucci, che ha accusato un problema muscolare proprio in ritiro con la Nazionale, tornerà de Ligt che non è partito con l’Olanda per fermarsi a lavorare a Torino. La seconda nota negativa è Szczensy: dopo 4 gol subiti tra Olanda e Italia, contro il Cagliari giocherà Buffon.

Atalanta

Up: Hatebor, Ilicic, Pasalic, Miranchuk, Freuler, Djimsiti

Down: Malinosvkij

Gasperini ritrova un Ilcic motivatissimo dal gol contro il Kosovo e un Pasalic in gol contro la Turchia. Molto bene anche Miranchuk, titolare con la Russia e forte candidato a giocare titolare. Il padrone del centrocampo è Remo Freuler, in gol durante Svizzera-Spagna, mentre dietro spicca Djimsiti (buona prestazione con l’Albania). Unica nota negativa Rusland Malinovskiy: positivo al covid con l’Ucraina e assente nella sfida ligure contro lo Spezia.

Inter

Up: Bastoni, Lautaro, Lukaku, Eriksen, Vidal, Hakimi, Barella

Down: Brozovic e Kolarov

Pioggia di gol con due assenze pesanti per Antonio Conte. L’ex tecnico del Chelsea ritrova una coppia d’attacco inamovibile: Lukaku ha segnato una doppietta contro la Danimarca e Lautaro ha trafitto il Peru. Dietro di loro sicuramente Barella (benissimo con l’Italia) e Vidal (3 gol in due partite contro Peru e Venezuela con la maglia del Cile), ma non Brozovic. Il croato sarà assente per covid-19 e lascerà campo ad un sostituto. Magari potrebbe essere il giorno di Eriksen, in doppietta contro l’Islanda. Sul lato destro ecco Hakimi, che arriva dal gol e assist con la maglia del Marocco, invece in difesa un super Bastoni: titolare con l’Italia e promosso come giocatore del presente e del futuro. L’altro assente illustre sarà Kolarov: covid-19 anche per il serbo non convocato per la sfida con il Torino.

Lente d'ingrandimento su Genoa e Lazio

Da tenere d’occhio la situazione della Lazio senza Milinkovic-Savic (Covid-19) e la vena realizzativa di Gianluca Scamacca. Il centravanti romano, insieme a Pinamonti e Raspadori citato sopra, ha fatto molto bene con l’Under21. Insieme a Pandev, condottiero della Macedonia all’Europeo, il Genoa potrà mettere in campo una coppia offensiva molto in forma.

