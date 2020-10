Il calcio italiano non si ferma, anzi. Il numero 1 della Lega Serie A Paolo Dal Pino, intervenuto nel corso dell'evento SportLab, ha le idee chiare: lo sport, ed in particolare il calcio, devono andare avanti per sostenere chi è costretto a rimanere a casa:

"A causa della pandemia "l'industria del calcio è entrata in un tunnel complicato, ma l'entusiasmo di chi lavora nel nostro mondo ci sta spingendo avanti. Anche in questo momento, in cui ci sono ancora polemiche quasi quotidiane e posizione diverse, mi sembra che si debba guardare a quello che succede in Europa, dove nessuno si permette neppure di pensare di fermarsi. Bisogna andare avanti per chi sta a casa, lo sport aiuta ad alleviare la situazione attuale".

Sarà necessaria, però, una modifica radicale del sistema Serie A: le perdite degli ultimi mesi, come riconosciuto dallo stesso Dal Pino, sono state davvero consistenti:

"Oggi abbiamo una serie di partite aperte. All'interno speriamo di fare una trasformazione radicale del sistema Serie A: sto parlando del possibile ingresso dei fondi. All'esterno mi riferisco ai rapporti con il Governo: il presidente del Consiglio ha detto che terra' conto dei settori che hanno registrato perdite in questo periodo e noi abbiamo centinaia di milioni andati in fumo per l'impossibilita' di fare entrare il pubblico negli stadi"

