La Lega Serie A ha reso noto le date, gli orari, la programmazione televisiva, gli anticipi e i posticipi di Serie A dalla 17esima alla 30esima giornata, quest'ultima in programma il sabato di Pasqua. Tra i big match spiccano Inter-Juventus, che si giocherà a San Siro domenica 17 gennaio con calcio d'inizio alle 20.45. Il derby della Madonnina Milan-Inter è invece in programma domenica 21 febbraio alle ore 15. Lazio-Roma andrà in scena all'Olimpico venerdì 15 gennaio alle 20.45, mentre Napoli-Juventus (che all'andata non si era giocata per l'assenza della formazione di Gattuso all'Allianz Stadium, si giocherà sabato 13 febbraio alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona.