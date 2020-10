Pensare a Daniele De Rossi disoccupato mentre il campionato e la Champions League sono ripresi e, pur con i problemi derivati dall’imperversare della seconda ondata di Coronavirus, e non c’è giorno della settimana in cui si gioca una partita fa strano. DDR voleva studiare da allenatore ma si trova frenato dalla pandemia che gli impedisce di osservare da vicino altri allenatori e studiare da vicino per questa nuova carriera. Come ha raccontato in una lunga intervista al programma “Propaganda Live” su La7 dove ha toccato svariati argomenti.

"La pandemia sta frenando la mia voglia di far l’allenatore"

"Adesso sono un ex calciatore, un padre a tempo pieno. Non sono annoiato ma spero non duri in eterno, e sono un po' preoccupato per quello che sta succedendo. Voglio fare l'allenatore, ma non pensavo ci fosse di mezzo una pandemia. Avrei voluto osservare altri allenatori e studiare ma sono tornato dall'Argentino ed è scoppiato il Coronavirus. Pensavo fosse solo una cosa dei cinesi (ride, ndr). Sento comunque i compagni del Boca Juniors: un falso negativo ha contagiato una trentina tra giocatori e staff".

"La gaffe di Mancini? E’ scivolato su una buccia di banana"

“La vignetta postata da Mancini? Conosco Roberto, è una persona da seguire per i suoi concetti, la sua eleganza e il suo stile. Stavolta è scivolato su una buccia di banana, ma si è scusato immediatamente. Ho sentito parlare di dimissioni ma è eccessivo. Il negazionismo spinge parecchio... Io sono dalla parte opposta, tendo a fidarmi di chi ha studiato e di chi sta a cuore la nostra salute. I virologi però dicono tante cose e si crea un clima di incertezza che ci scombussola”.

"Gli scudetti della Juve? Sono due di meno"

Negazionismo nello sport? Il negazionista ci nasce... Conosco una persona brillante, è uno sportivo ma che quando giocavo continuava a pensare che la Juventus vincesse per il potere, per la Fiat e che noi li lasciavamo vincere... Ed era anche convinta che noi non avessimo i controllli anti doping... Quanti scudetti ha la Juventus? Non me lo ricordo per davvero! Come ha detto il presidente Agnelli, visto che segue le regole... Ne ha due di meno”.

"La Serie A a tempo del Covid? Regolare ma non sarà ricordata"

"I campionati 2019-2020 e 2020-21 sono regolari, complicati e non verranno ricordati con i più belli. Quello dello scorso anno è più falsato. La Lazio andava a duemila e il Milan era in difficoltà, poi dopo il lockcown è cambiato tutto. Avendono interrotto in corsa ha falsato il risultato. Quello di quest'anno è più regolare. Fa un poì ridere ma chi è più fortunato ad avere meno positivi. I calciatori sono un po' sopravvalutati ma hanno voce in capitolo e un'idea propria. Il giocatore non è immune ad essere contagiato, in Nba hanno creato questa bolla per i playoff e lì saresti di coccio ad essere contagiato".

