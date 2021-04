Mister De Zerbi ha dato il via alla conferenza stampa pre-Milan parlando dell'argomento più discusso: la Super Lega. Ecco le sue parole ai microfoni di SassuoloChannel.

"Sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto un colpo di stato! Questo episodio equivale un colpo di stato nel calcio, nei contenuti e nella modalità. Nei contenuti perché il calcio è di tutti ed è meritocratico. Nella modalità perché si poteva fare alla luce del sole, invece comunicati congiunti a mezzanotte, il sito nuovo, come se qualcuno dovesse porre le bandiere in un posto che aveva sottratto a qualcun altro. È come dire che il figlio dell'operaio non possa fare il dottore. Decidono loro chi partecipa, cancellano l'essenza. Sono dei prepotenti. Io non ho piacere ad andare a giocare contro il Milan perché fa parte di quei 3 e l'ho detto a Carnevali. Andrò se mi obbligheranno".

Forse io e la mia società siamo co***oni perché ancora sogniamo, ma qualche risultato lo abbiamo fatto e qui si tratta di metterci la faccia. Se questo è il calcio moderno è una roba che non rispetta l'uomo prima del calciatore e del tifoso".

Serie A Milan-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche 9 ORE FA

Seguono aggiornamenti...

Florentino Perez spiega la Superlega in 240 secondi

Calcio Ceferin attacca: "Dove sarebbe la Juventus senza la UEFA?" 4 ORE FA