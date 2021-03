Dopo l'assegnazione dei diritti televisivi per la Serie A - del triennio 2021-2024 - a DAZN, resta scoperto il pacchetto 2, ovvero quello riguardante le 3 gare da trasmettere in co-esclusiva con DAZN per in ogni turno. SKY aveva preparato un'offerta da 70 milioni a stagione, ma l'offerta è stata giudicata insufficiente dalle squadre di Serie A.