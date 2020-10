Secondo la Gazzetta dello Sport, il 3-4-1-2 resta il modulo-base: davanti a Szczesny, spazio per Danilo accanto a Bonucci e Chiellini. A destra più quotato Cuadrado del neo-arrivato Chiesa con Alex Sandro dall'altra parte. In mezzo, la coppia Bentancur-Arthur. In attacco tandem CR7-Kulusevski con Ramsey trequartista. Tuttosport, invece, vede favoriti Dybala (out per Bolivia-Argentina di domani per noie intestinali) e Morata al posto del giovane svedese, che è comunque pronto a sostituire il gallese dietro le punte. In mediana possibile anche l'avvicendamento con i centrimetri e lo strapotere fisico di Rabiot e McKennie.