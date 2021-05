Dybala il centenario: d'ora in avanti chiamatelo così perché sono 100 i gol con la maglia della Juventus per Paulo Dybala. Arrivato nel 2015 dal Palermo, l'argentino, nonostante qualche stagione in controluce, è ufficialmente entrato nella storia del club anche per quanto riguarda le marcature. Un gol che vale la conferma nei primi 15 marcatori ogni epoca del club, ma che potrebbe farlo arrivare anche tra i primi 10. Il traguardo è posto a 113, ovvero i gol di Federico Munerati: campione bianconero a cavallo tra anni '20 e '30. Paulo ci può arrivare, a patto che arrivi quel rinnovo di cui tanto si parla. Arrivato nel 2015 dal Palermo, l'argentino, nonostante qualche stagione in controluce, è ufficialmente entrato nella storia del club anche per quanto riguarda le marcature. Dopo aver toccato quota 99 contro il Napoli - un gol molto importante ai fini della classifica in questo 2020-21 bianconero - Paulo ha toccato quota 100 contro il Sassuolo, nella stessa serata di Cristiano Ronaldo Il traguardo è posto a 113, ovvero i gol di Federico Munerati: campione bianconero a cavallo tra anni '20 e '30.

La storia

La stagione più prolifica nella storia bianconera di Paulo Dybala è stata la 2017-2018 - 26 gol in 46 presenze e quello scudetto vinto in extremis contro il Napoli -, mentre il ricordo più dolce è legato al 2019-2020. 17 gol stagionali conditi dal nono scudetto consecutivo per la Vecchia Signora e il premio di MVP della Serie A. Ovviamente, nella lista vanno annoverate anche la stagione 2015-2016 con 23 gol e la 2016-2017 con 19 gol. Entrambe indimenticabili per il nativo di Laguna Larga.

Classifica: i centenari del gol in casa Juve

GIOCATORI GOL Alessandro Del Piero 290 gol Giampiero Boniperti 179 gol Roberto Bettega 178 gol David Trezeguet 171 gol Omar Sivori 167 gol Felice Borel 158 gol Pietro Anastasi 130 gol John Hansen 124 gol Roberto Baggio 115 gol Federico Munerati 113 gol John Charles 105 gol Michel Platini 104 gol Guglielmo Gabetto 102 gol Cristiano Ronaldo 100 gol Paulo Dybala 100 gol

