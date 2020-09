Buone notizie per Andrea Pirlo . Non solo il ritorno di Morata che sarà il numero 9 richiesto dal neo allenatore della Juventus , ma c'è anche il rientro di Paulo Dybala alla Continassa . Il giocatore argentino era fermo dagli ottavi di finale di Champions League, quando si era infortunato contro il Lione ed era stato costretto ad uscire dal campo qualche minuto dopo il suo ingresso.

Morata: "La Juventus è la mia famiglia. Non potevo dire di no"

Ecco il perché Dybala aveva saltato la gara contro la Sampdoria al debutto in campionato, ma l'ex Palermo dovrebbe farcela per essere almeno a disposizione per il big match di domenica sera contro la Roma all'Olimpico.