Una bolla in stile NBA per evitare lo stop del campionato e, di conseguenza, il fallimento dell'intero sistema calcio. L'introduzione dei playoff, ipotesi scartata la scorsa stagione ma che ora sembra incontrare il gradimento di un numero sempre maggiore di società. Secondo Repubblica sono queste le due soluzioni al vaglio di FIGC e Lega Serie A, convinte che l'unica soluzione sia non smettere di giocare. Altrimenti sarebbe paralisi.

La bolla stile NBA: giocatori contrari

Sul tavolo c'è l'ipotesi di ricorrere alla cosiddetta bolla, la stessa che ha consentito all'NBA di arrivare fino in fondo alla stagione 2019-20 ma in forma ridotta: una specie di ritiro temporaneo (anche di sole due settimane) dal quale si può uscire solo per giocare le partite ufficiali. In questo modo evitare la propagazione dei contagi e il campionato si potrebbe disputare senza interruzioni. C'è un unico, grosso problema: i giocatori sono contrari.

Rispuntano i playoff

Con un calendario sempre più fitto di impegni e con le date libere che si contano sulle dita di una mano, tra i club torna a farsi largo la tentazione di disputare i playoff: una soluzione che consentirebbe senza ombra di dubbio di portare a termine la Serie A 2020-21 regalando anche un pizzico di imprevedibilità. Secondo Repubblica l'idea non piace molto al presidente della FIGC Gabriele Gravina, anche semplicemente per un motivo di opportunità: sono passate appena 3 giornate dall'inizio del campionato e annunciare ora un cambiamento così radicale significherebbe ammettere il fallimento del piano per la ripartenza studiato in estate. Tuttavia non sono attese svolte nell'immediato: l'orientamento è comunque quello di attendere il pronunciamento del Giudice Sportivo in merito al caso Juventus-Napoli. Solo dopo, anche in relazione all'andamento della curva epidemiologica, si inizieranno a fare ragionamenti concreti.

Gravina: "Il campionato sta crescendo, ora mancano i tifosi: spero che gli stadi riaprano presto"

