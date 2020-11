Sempre secondo il Corriere dello Sport, alle società di A è già stata concessa una proroga per far slittare fino a dicembre i pagamenti degli emolumenti di settembre. Ma la coperta è corta e provvedimenti di questo tipo rischiano di non essere sufficienti. Ecco quindi che FIGC e Lega, di comune accordo, si sono mosse per arrivare a una soluzione condivisa: al Governo viene chiesto un taglio drastico degli oneri fiscali a carico dei club per consentire loro di respirare. Un quadro esplosivo che rischia di aggravarsi ulteriormente: in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dei club, infatti, i giocatori potrebbero a loro volta reagire in maniera dura.