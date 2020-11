La sosta per le gare delle Nazionali facilita le riflessioni per i fantallenatori. Chi merita fiducia? Chi si sta giá rivelando un flop? Chi nel suo ruolo ha troppa concorrenza e rischia di giocare poco? Chi invece cerca la miglior condizione per tornare ai livello che tutti conoscono. Il fantacalcio é una questione di dettagli e, se avete la possibilitá di fare scambi o di comprare/vendere dei giocatori, ecco qualche riflessione che vi puó tornare utile.

Cinque giocatori da tenere

Jeremie Boga

La rivelazione della scorsa Serie A è partito piano, ha avuto difficoltà nel post-Covid, ha mostrato ancora una condizione precaria. Davanti il reparto neroverde è affollato, ma sia De Zerbi che la società Sassuolo credono tantissimo nell’esterno franco-ivoriano. Avrà tempo di trovare ritmo e di tornare a fare la differenza. Fiducia.

Keita Balde

Gabbiadini, Quagliarella, Ramirez, La Gumina: questi i suoi “rivali” per una maglia da titolare. Keita ha bisogno di tempo, ma Ranieri ci punta, la Sampdoria è convinta dell’investimento fatto e lui è molto motivato. Appena ritroverà la giusta condizione, tornerà a brillare. Dategli ancora tempo.

Erick Pulgar

Due eventi simultanei destinati a cambiare il corso delle cose: ha recuperato pienamente dall’infortunio ed è andato via Iachini. Pulgar, con Prandelli in panchina, tornerà ad essere il cuore della Fiorentina. Batte i piazzati, inclusi i rigori, ed è destinato a regalare bonus, in una squadra che tra l’altro ha i mezzi per fare molto meglio di quanto visto in questo inizio di stagione. Con lui aspettate anche Vlahovic e Kouamé, che hanno qualitá per rilanciarsi.

Kouamé, Pulgar - SPAL-Fiorentina - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Paulo Dybala

Piano con le sentenze. La Juventus nel prossimo mese dovrà giocare 10 partite e l’argentino avrà tutte le occasioni per ritrovarsi e ritrovare la confidenza con il gol. Pirlo gioca con un attacco a due e la coppia Morata-Ronaldo, per quanto affiatata, non giocherà titolare in ogni partita. Come il morale torna ad essere il solito e la forma fisica torna decente, Dybala si riprenderà la sua Juve. Chi lo ha in rosa, aspetti a considerarlo in un’annata no. Anche nel 2019/20 era partito piano...

Josip Ilicic

Non vi sembra più lui? Non vi convince la sua lunga crisi? Le qualità di Ilicic non si discutono e Gasperini conosce bene come esaltarle. L’Atalanta ha tante competizioni da giocare e, nonostante i vari Gomez, Malinovskyi e Miranchuk, Ilicic è considerato un titolare. Pazientate.

Josip Ilicic esulta dopo il gol in Nations League contro il Kosovo Credit Foto Imago

Cinque giocatori da tagliare

Mattia Destro

Le chance sono finite. L’esordio contro il Crotone e le scelte iniziali di Maran sembravano ripresentare a questo campionato un Destro ritrovato. Poi piano piano le panchine, l’esplosione di Scamacca, la forma eterna di Pandev e le gerarchie al Grifone sono cambiate. Non è un punto fisso in questo Genoa e, solitamente, quando Destro non si sente protagonista, si deprime.

Kevin Lasagna

Okaka, Pussetto, Deulofeu, volendo anche Forestieri. Concorrenza troppo elevata a Udine, anche per capitan Lasagna. Kevin non è partito bene, ha paura di perdere anche l’Europeo e pare aver perso lo smalto della scorsa stagione. Gotti difficilmente schiererà sempre due punte pure. Insomma, spazio ridotte, motivazioni diminuite.

La disperazione di capitan Kevin Lasagna (Udinese), Getty Images Credit Foto Getty Images

Christian Eriksen

Nome pesante, ma ormai è chiaro che Conte non punti su di lui. E se partisse a gennaio? E se venisse confinato al ruolo di riserva e basta? E se litigasse animatamente col tecnico? Troppe incognite. Il danese ha talento, ha doti tecniche eccelse, ha esperienza, ma non pare proprio nel suo habitat naturale. Se potete, scambiatelo con qualche centrocampista più “sicuro”.

Eriksen - Inter Credit Foto Getty Images

Simone Verdi

Anche qui la pazienza è terminata. Verdi arriva da una pessima stagione a Torino e anche in questa prima fase di campionato ha deluso. Giampaolo non pare essere così tanto convinto del suo valore, tant’é che nel finale di mercato è arrivato un possibile concorrente. Da trequartista sta giocando (e bene Lukic), davanti ci sono Belotti, Zaza e Bonazzoli. Sensazioni negative.

Samuel Di Carmine

Anche in questo caso il problema è la concorrenza, che a Verona è cresciuta di livello. Kalinic, Favilli, Colley: tutti in lizza per un solo posto tra l’altro. Di Carmine, che nella scorsa Serie A ha trovato spesso la via del bonus, in questa stagione non sembra potersi ritagliare uno spazio consono. Anzi, è in cima alla lista dei cedibili a gennaio...

