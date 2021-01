Calcio

Serie A Farris (Vice Inzaghi) analizza Atalanta-Lazio: "Dea nervosa per Coppa Italia persa nel 2019"

SERIE A - Massimiliano Farris, allenatore in seconda di Simone Inzaghi, analizza al posto del tecnico biancoceleste il successo a Bergamo che permette il sorpasso sull'Atalanta in classifica: "Atalanta-Lazio è diventata una sfida con acredine dopo quella finale di Coppa Italia vinta in maniera strameritata nel 2019 e che è a Formello. Ce la teniamo stretta perché è storia...".

