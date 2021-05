Oaktree: secondo il Tuttosport il finanziamento di cui si parla ormai da settimane è in dirittura d'arrivo. Oaktree e Bain Capital continuano a lavorare sul dossier Inter ma rimangono due nodi da sciogliere: "la velocità con la quale chi presta i soldi potrà diventare proprietario dell’Inter e l’analisi del ginepraio delle sponsorizzazioni in Cina". Vi diamo i soldi ma vogliamo controllare il club . Questa - in soldoni - la proposta di: secondo il Tuttosport il finanziamento di cui si parla ormai da settimane è in dirittura d'arrivo. Oaktree e Bain Capital continuano a lavorare sul dossier Inter ma rimangono due nodi da sciogliere:

La proposta di Oaktree

"Oaktree guardi con interesse alla possibilità di diventare in un periodo non troppo lungo proprietario dell’Inter". Sarebbero addirittura 300 i milioni di maxi-finanziamento avanzati da Oaktree, che ha presentato una proposta per acquistare la quota di Lion Rock: Suning però non vuole mollare il controllo dell'Inter, nonostante

Steven Zhang insieme ai giocatori e ad Antonio Conte esulta per la vittoria dello Scudetto, Getty Images Credit Foto Getty Images

La proposta di Bain

Bain Capital propone 270 milioni di finanziamento e non punta al controllo della società, ma essere un finanziatore: certo, in caso di insolvenza subenentrebbe a Suning. Bain però al momento pare in svantaggio: "Oaktree sta producendo lo sforzo decisivo per chiudere l’affare con Suning".

Quando e da chi arriveranno i soldi? Entrambe le società sono in difficoltà a "districarsi nel ginepraio del flusso di sponsorizzazioni cinesi. Un labirinto di aziende e intermediari di complicatissima decifrazione".

