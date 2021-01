Al Franchi non c'è voglia di farsi del male e Fiorentina e Bologna si spartiscono la posta in uno dei tanti scontri salvezza. Il Bologna sale a quota 16, la Fiorentina a quota 15, anche se la Viola è tutt'altro che pimpante come 10 giorni fa allo Stadium con il 3-0 alla Juventus. Detto questo, il focus della squadra di Prandelli resta la salvezza ma si dovrà fare molto di più rispetto alla prestazione di oggi. La Fiorentina fatica a costruire gioco e occasioni, mentre dall'altra parte il Bologna ha il problema di non saper concretizzare. Ok Dragowski bravo in uscita, ma la compagine di Mihajlovic ha sprecato troppo quando ha avuto il pallone nell'area avversaria.