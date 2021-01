Gara decisa dagli episodi quella del "Franchi" - valevole per la 17a giornata di Serie A - tra Fiorentina-Cagliari: ha la meglio la Viola, che si aggiudica il match per 1-0, deciso dalla spaccata di Vlahovic al 73', ma anche dal rigore parato da Daragowski a João Pedro nel primo tempo, al 37'. Prima vittoria interna in campionato per Prandelli, che si porta a 18 punti. Nove gare di fila senza vincere per Di Francesco. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.