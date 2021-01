Prandelli e la sua Fiorentina possono tirare un sospiro di sollievo: escluse lesioni al ginocchio destro per Franck Ribery, uscito per infortunio al 38esimo dell'ultima sfida persa per 2-1 contro la Lazio. Il francese, dopo uno scontro di gioco con Caicedo, ha lasciato il campo zoppicando generando non poca apprensione tra le fila dei viola. Fortunatamente, i controlli effettuati in mattinata nel qurtier generale della Fiorentina hanno escluso gravi lesioni, con il giocatore che - come annunciato dalla società attraverso un comunicato ufficiale - è già al lavoro per recuperare in attesa di ulteriori nuovi controlli ed esami. Si attendono ulteriori aggiornamenti sull'entità dell'infortunio per valutare i tempi di recupero.