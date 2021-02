Calcio

Serie A, Fiorentina-Inter, Prandelli: "Lukaku straordinario, è difficile arginarlo"

SERIE A - Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, nella conferenza stampa di vigilia della sfida valida per la seconda giornata di ritorno della Serie A 2020-21 contro l'Inter tesse le lodi di Lukaku, match winner nel successo ai supplementari in Coppa Italia contro i gigliati: "Attaccante straordinario, non solo Quarta ma tutti dovranno essere molto attenti a non farlo girare in area".

