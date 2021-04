Un altro (mezzo) passo falso. La Juventus non trova continuità e inciampa nuovamente, facendosi fermare dalla Fiorentina. Al Franchi finisce 1-1, ed è un pareggio tutto sommato giusto. Un gol per parte, un tempo per parte. Il primo è nettamente di marca viola, suggellato da un palo colpito da Pulgar e dal calcio di rigore realizzato col cucchiaio da Vlahovic ( braccio largo di Rabiot, Massa aiutato dalla VAR ). Durante l'intervallo entra Morata al posto di Dybala, ed è proprio lo spagnolo a firmare il definitivo pareggio con un lob mancino all'incrocio. In generale, è la Juve vista più volte in questa stagione: spesso lenta, senza idee , capace di guizzi improvvisi solo in determinate fasi della partita. La formazione di Pirlo stacca momentaneamente l'Atalanta e agguanta il Milan al secondo posto, in attesa degli impegni di nerazzurri e rossoneri, rischiando però l'aggancio del Napoli. Quella di Iachini, in attesa di capire come si comporterà il Cagliari contro la Roma, compie un altro passettino verso una sofferta salvezza.